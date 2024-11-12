Tuyển Chăm sóc khách hàng hộ kinh doanh Bùi Minh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 56 - 57, đường 23 KDT thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận data từ bộ phận sale để chăm khách cũ (khách hàng đã từng mua sản phẩm của công ty)

Giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng qua chat bằng tiếng nước ngoài (sử dụng phần mềm dịch)

Tư vấn và chốt đơn sản phẩm qua chat

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 99 - 2k3, đã ra trường hoặc đang chờ bằng, không vướng bận việc học

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm trực page, bán hàng

Có thời gian để hỗ trợ khách hàng thêm ngoài giờ

Năng động, nhiệt tình, máu chiến

Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + lương doanh số + thưởng

Được đào tạo bài bản - không yêu cầu kinh nghiệm

Môi trường trẻ, năng động

Được tham gia đóng BHXH và các phúc lợi theo đúng quy định

Biết tiếng Anh cơ bản

Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin