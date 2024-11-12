Tuyển Chăm sóc khách hàng hộ kinh doanh Bùi Minh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

hộ kinh doanh Bùi Minh Hà
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
hộ kinh doanh Bùi Minh Hà

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 56

- 57, đường 23 KDT thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận data từ bộ phận sale để chăm khách cũ (khách hàng đã từng mua sản phẩm của công ty)
Giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng qua chat bằng tiếng nước ngoài (sử dụng phần mềm dịch)
Tư vấn và chốt đơn sản phẩm qua chat

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 99 - 2k3, đã ra trường hoặc đang chờ bằng, không vướng bận việc học
Có laptop cá nhân
Ưu tiên có kinh nghiệm trực page, bán hàng
Có thời gian để hỗ trợ khách hàng thêm ngoài giờ
Năng động, nhiệt tình, máu chiến

Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + lương doanh số + thưởng
Được đào tạo bài bản - không yêu cầu kinh nghiệm
Môi trường trẻ, năng động
Được tham gia đóng BHXH và các phúc lợi theo đúng quy định
Biết tiếng Anh cơ bản
Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

hộ kinh doanh Bùi Minh Hà

hộ kinh doanh Bùi Minh Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 10, ngõ 2 đường Kim Ngọc, cụm 2, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

