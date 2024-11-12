Tuyển Chăm sóc khách hàng hộ kinh doanh Bùi Minh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 56
- 57, đường 23 KDT thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tiếp nhận data từ bộ phận sale để chăm khách cũ (khách hàng đã từng mua sản phẩm của công ty)
Giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng qua chat bằng tiếng nước ngoài (sử dụng phần mềm dịch)
Tư vấn và chốt đơn sản phẩm qua chat
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi 99 - 2k3, đã ra trường hoặc đang chờ bằng, không vướng bận việc học
Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + lương doanh số + thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại hộ kinh doanh Bùi Minh Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
