Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

LỄ TÂN:

- Tiếp đón khách hàng đến Trung tâm y tế.

- Giải đáp thắc mắc cơ bản của khách hàng.

- Tiếp nhận sổ tiêm, cập nhật và kiểm tra thông của khách; Sắp xếp phòng khám, phân luồng khách hàng vào phòng khám.

- Tổng hợp danh sách khách hàng và báo cáo.

TƯ VẤN:

- Giới thiệu với khách về danh mục gói vắc xin.

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về gói vắc xin và các vấn đề liên quan.

- Hướng dẫn khách hàng điền đầy đủ thông tin trong hợp đồng, ký kết và hướng dẫn thanh toán.

THU NGÂN:

- Kiểm tra đối chiếu Vác xin được chỉ định trong bảng kiểm với hệ thống.

- Thực hiện các hình thức thanh toán.

- Cuối ca làm việc kiểm đếm tiền mặt, hóa đơn của thẻ ngân hàng.

- Thực hiện các báo cáo tài chính theo yêu cầu của bộ phận kế toán, của Giám đốc trung tâm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành báo chí, truyền thông, tâm lý học...và các ngành khác liên quan.

- Có kinh nghiệm 1 năm về CSKH (ưu tiên có hiểu biết về vaccine)

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục khách hàng.

- Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh trình độ B

- Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập. Kỹ năng nắm bắt tâm lý, giải quyết khiếu nại.

- Chịu được áp lực công việc cao

- Mức lương: cạnh tranh/ thỏa thuận theo năng lực.

- Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần (nghỉ 1,5 ngày/ tuần).

- Địa điểm làm việc:

Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita - Gò Vấp: 305 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita - Bình Tân: Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

- Các chương trình đào tạo nội bộ trên hệ thống E-learning và cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động và chính sách của Công ty (BHXH, lương, thưởng, chế độ phúc lợi)

- Laptop cho cấp quản lý, teambuilding - du lịch hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe..

