Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của Bệnh viện.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn tư vấn các dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng, xử lý các khiếu nại, yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cập nhật thông tin về dịch vụ, chính sách của Bệnh viện để hỗ trợ khách hàng một cách chính xác.

Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 02 năm kinh nghiệm về công tác chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và được thông báo ngay sau buổi phỏng vấn

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin