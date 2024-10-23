Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty TNHH Mediphar Usa làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Mediphar Usa
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công Ty TNHH Mediphar Usa

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công Ty TNHH Mediphar Usa

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đảm bảo vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lọc nước RO, hệ thống xử lý nước thải và dự báo các tình huống trục trặc thiết bị cho cấp quản lý để lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa phù hợp.
- Hỗ trợ tổ về việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo chỉ đạo của trưởng phòng.
- Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch kiểm tra, theo dõi các hạng mục cần bảo trì, bảo dưỡng của hệ thống mình quản lý.
- Ghi chép đầy đủ những công việc hàng ngày vào sổ nhật ký và SOP, KQBT thiết bị sau mỗi lần bảo trì, bảo dưỡng.
- Tổ chức thực hiện theo phân công của Trưởng phòng
- Cải tiến thiết bị, máy móc
- Tham mưu cho trưởng phòng về nghiên cứu thiết bị, hệ thống, hoạt động sản xuất liên quan và rà soát những điểm chưa phù hợp trong hoạt động sản xuất, thiết bị, hệ thống để đề xuất phương án cải tiến lên cấp quản lý phòng
- Bảo trì hệ thống/ thiết bị sản xuất
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo hoạt động bảo trì được triển khai, hoàn thành đúng theo lịch, hạn chế việc lập lại lỗi, hư hỏng ở máy móc, thiết bị
- Báo cáo đề xuất với trưởng phòng về tình trạng thiết bị và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bảo trì
- Tuân thủ các chế độ báo cáo do công ty và phòng quy định
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Khối sản xuất và Giám đốc
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của bộ phận theo sự chỉ đạo của trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam tốt nghiệp trung cấp nghề cơ điện trở lên
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng
- Vi tính văn phòng tốt
- Có kinh nghiệm làm việc và sửa chữa máy móc thiết bị tại công ty Dược là 1 một lợi thế
- Tích cực, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Mediphar Usa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 đến 10 triệu
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên cùng chuyên gia MKT.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mediphar Usa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mediphar Usa

Công Ty TNHH Mediphar Usa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

