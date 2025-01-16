Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA làm việc tại Long An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Kho lạnh ABA Sài Gòn 1, Lô 18 - 20 đường Trung Tâm KCN Tân Tạo Phường Tân Tạo Quận Bình Tân TPHCM, Bình Tân, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

• Đảm bảo hàng hóa được chia chọn đúng theo hệ thống chia chọn.

• Sắp xếp hàng hóa chia chọn đúng theo ngành hàng, chủng loại, hàng hóa.

• Bàn giao hàng hóa cho nhân viên giao nhận.

• Lưu trữ các chứng từ đầy đủ, đúng quy định.

• Tuân thủ nghiêm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

• Các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có sức khỏe

Chăm chỉ,chịu khó

Làm xoay ca được

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận

Tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN);

Nghỉ phép năm, thưởng Lễ, Tết;

Cấp phát đồng phục, công cụ làm việc, chương trình ngoại khóa;

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kĩ năng.

Thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển

