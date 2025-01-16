Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA làm việc tại Long An thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Kho lạnh ABA Sài Gòn 1, Lô 18

- 20 đường Trung Tâm KCN Tân Tạo Phường Tân Tạo Quận Bình Tân TPHCM, Bình Tân, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Đảm bảo hàng hóa được chia chọn đúng theo hệ thống chia chọn.
• Sắp xếp hàng hóa chia chọn đúng theo ngành hàng, chủng loại, hàng hóa.
• Bàn giao hàng hóa cho nhân viên giao nhận.
• Lưu trữ các chứng từ đầy đủ, đúng quy định.
• Tuân thủ nghiêm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.
• Các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe
Chăm chỉ,chịu khó
Làm xoay ca được

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN);
Nghỉ phép năm, thưởng Lễ, Tết;
Cấp phát đồng phục, công cụ làm việc, chương trình ngoại khóa;
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kĩ năng.
Thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 51 Trần Phú, Phường 4 Quận 5 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

