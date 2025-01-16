Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy làm việc tại Long An thu nhập 12 - 20 Triệu

Thúc đẩy và quảng cáo các sản phẩm chăn ga gối trực tiếp tới khách hàng quan trọng.

Thường xuyên thăm viếng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Tăng doanh số bán hàng bằng cách đạt được mục tiêu hàng năm đã đề ra.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và giới thiệu các kế hoạch khuyến mãi mới.

Hỗ trợ các chiến dịch tiếp thị trong khu vực phối hợp với Chi nhánh Hà Nội.

Nhanh chóng xử lý các cơ hội tiềm năng và theo dõi các yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi hoạt động của các hợp đồng bán hàng (thanh toán, giao hàng, dịch vụ sau bán hàng, v.v.).

Ít nhất 01năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại nhà máy sản xuất vải.

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, cả bằng lời nói và bằng văn bản.

Dễ tiếp cận, thích tương tác với mọi người và có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.

Khả năng thể hiện sự bình tĩnh trong các tình huống thách thức và xử lý áp lực một cách hiệu quả.

Tự hào và tập trung vào việc đạt được mục tiêu.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long An