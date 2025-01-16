Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy làm việc tại Long An thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Lô O3

- 4 Đường số 2, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ,Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thúc đẩy và quảng cáo các sản phẩm chăn ga gối trực tiếp tới khách hàng quan trọng.
Thường xuyên thăm viếng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Tăng doanh số bán hàng bằng cách đạt được mục tiêu hàng năm đã đề ra.
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và giới thiệu các kế hoạch khuyến mãi mới.
Hỗ trợ các chiến dịch tiếp thị trong khu vực phối hợp với Chi nhánh Hà Nội.
Nhanh chóng xử lý các cơ hội tiềm năng và theo dõi các yêu cầu của khách hàng.
Theo dõi hoạt động của các hợp đồng bán hàng (thanh toán, giao hàng, dịch vụ sau bán hàng, v.v.).
Ít nhất 01năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại nhà máy sản xuất vải.
Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, cả bằng lời nói và bằng văn bản.
Dễ tiếp cận, thích tương tác với mọi người và có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.
Khả năng thể hiện sự bình tĩnh trong các tình huống thách thức và xử lý áp lực một cách hiệu quả.
Tự hào và tập trung vào việc đạt được mục tiêu.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long An

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô O3-4, Đường số 2, KCN Hải Sơn (GĐ 3 +4), ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

