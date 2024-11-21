Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu vui chơi Sunworld, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Hạ tầng kỹ thuật

- Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, gia công các hạng mục cơ khí theo check list, bản vẽ được giao.

- Vận hành các thiết bị để gia công: Máy cắt, máy cắt cầm tay, máy hàn điện, hàn inox gá, lắp...

- Trực tiếp tham gia vào việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc theo lịch phân công

- Báo cáo cho cấp trên tình hình công việc và các sự cố phát sinh, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao

- Bảo quản, giữ gìn công cụ dụng cụ, vật tư, thiết bị, tài sản của công ty và các vật tư công ty trang bị cho nhân viên.

Đảm bảo an toàn

- Vận hành, bảo trì đảm bảo an toàn

- Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp Trung cấp Cơ khí

- Có kỹ năng phác thảo ý tưởng, dựng và đọc bản vẽ kỹ thuật

- Có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Bộ luật Lao động.

- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Sun Group như: Sun World, Sun Hospitality, Chế độ bảo hiểm Suncare, thưởng Lễ/Tết, thưởng tháng 13,14 ...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

