Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH UNISOFTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A201 - BT2B dự án nhà ở - KĐT Mễ Trì Thượng, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế/Chỉnh sửa các giao diện website theo yêu cầu;

Tìm hiểu, phân tích yêu cầu của khách hàng, công ty để Thiết kế website, web - app, design system và các sản phẩm của người dùng

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ

Theo dõi cập nhật các xu hướng thiết kế mới, đề xuất và áp dụng vào công việcLên ý tưởng và thiết kế các hạng mục theo yêu cầu từ BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan. Thành thạo các phần mềm thiết kế cần thiết phục vụ cho công việc.

Kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

Có gu thẩm mỹ, cập nhật, bắt kịp xu hướng giới trẻ nhanh chóng là 1 lợi thế;

Khả năng làm việc độc lập, quản lý tốt timeline, deadline, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10-15 triệu/ tháng

Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại văn phòng

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Tháng 1 ngày phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS

