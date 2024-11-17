Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH UNISOFTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS
- Hà Nội: A201
- BT2B dự án nhà ở
- KĐT Mễ Trì Thượng, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm
- Hà Nội., Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế/Chỉnh sửa các giao diện website theo yêu cầu;
Tìm hiểu, phân tích yêu cầu của khách hàng, công ty để Thiết kế website, web - app, design system và các sản phẩm của người dùng
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ
Theo dõi cập nhật các xu hướng thiết kế mới, đề xuất và áp dụng vào công việcLên ý tưởng và thiết kế các hạng mục theo yêu cầu từ BGĐ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
Có gu thẩm mỹ, cập nhật, bắt kịp xu hướng giới trẻ nhanh chóng là 1 lợi thế;
Khả năng làm việc độc lập, quản lý tốt timeline, deadline, trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại văn phòng
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.
Tháng 1 ngày phép.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI