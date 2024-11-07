Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2C Phổ Quang, Phường 02, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Sử dụng được các phần mềm xử lý video, hình ảnh: Adobe Premiere, Adobe After Effect, để tạo ra sản phẩm cuối cùng một cách chuyên nghiệp.
• Cắt ghép video theo kịch bản. Thực hiện việc chỉnh sửa màu sắc, âm thanh, hiệu ứng đặc biệt và đồ họa chuyển động phù hợp cho video sinh động và đẹp mắt.
• Có thể chịu đựng áp lực khi làm việc ở cường độ cao, đúng deadline.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: 7h00-16h30 ( Nghỉ trưa 11h30-13h00). Một tuần làm 6 ngày.
Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8-10 Triệu hoặc tùy vào năng lực của ứng viên trong quá trình phỏng vấn
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
- Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng các kỳ lễ, sinh nhật
- Sếp tâm lý, hỗ trợ tận tâm.
- Được làm việc trong môi trường năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
