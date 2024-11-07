Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2C Phổ Quang, Phường 02, Tân Bình

• Sử dụng được các phần mềm xử lý video, hình ảnh: Adobe Premiere, Adobe After Effect, để tạo ra sản phẩm cuối cùng một cách chuyên nghiệp.

• Cắt ghép video theo kịch bản. Thực hiện việc chỉnh sửa màu sắc, âm thanh, hiệu ứng đặc biệt và đồ họa chuyển động phù hợp cho video sinh động và đẹp mắt.

• Có thể chịu đựng áp lực khi làm việc ở cường độ cao, đúng deadline.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Thời gian làm việc: 7h00-16h30 ( Nghỉ trưa 11h30-13h00). Một tuần làm 6 ngày.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10 Triệu hoặc tùy vào năng lực của ứng viên trong quá trình phỏng vấn

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

- Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng các kỳ lễ, sinh nhật

- Sếp tâm lý, hỗ trợ tận tâm.

- Được làm việc trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

