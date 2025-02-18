Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà số 30, ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Trực tiếp thiết lập quảng cáo Facebook Ads
- Lập kế hoạch quảng cáo & báo cáo kết quả Facebook Ads (theo ngày, tuần, tháng)
- Thiết lập quảng cáo Facebook Ads nhằm tăng lượt view
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Báo cáo, cập nhật tình hình theo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1998-2002
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng, được đào tạo từ A-Z
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng, được đào tạo từ A-Z
- Có kinh nghiệm là lợi thế, ưu tiên tốt nghiệp Công nghệ thông tin
- Có laptop cá nhân
- Biết tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu được các tài liệu, thuật ngữ marketing
- Chăm chỉ, ham học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương TB > 10.000.000 (LƯƠNG CỨNG 7.000.000 + PHỤ CẤP + THƯỞNG + DS)
- Tùy chọn 1 trong 2 ca (giờ làm việc thực tế có thể linh động)
- Được nghỉ 2 thứ 7 trong tháng
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động; có cơ hội tiếp xúc và thực chiến tại thị trường quốc tế
- Sếp trẻ, dễ tính; anh chị em đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình, giúp đỡ nhau
- Du lịch 1-2 lần/năm; tổ chức sinh nhật, liên hoan, team building hàng tuần, hàng tháng,....
- Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

