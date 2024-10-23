Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường Bình Minh 30, Thôn 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom, Trảng Bom

- Kiểm tra, chuẩn bị nguyên liệu đóng gói theo đơn hàng

- Xem báo cáo, hướng dẫn và giám sát quy trình đóng gói theo yêu cầu từng đơn hàng - và quy chuẩn của công ty

- Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy trình

- Chuẩn bị hàng hóa cho việc giao hàng hoặc xuất kho

- Kiểm kê định kỳ và đối chiếu số liệu hàng tồn kho

- Duy trì vệ sinh, an toàn và trật tự trong khu vực kho

- Ghi chép và cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tìm kiếm và cung cấp thông tin về hàng hóa khi cần.

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

- Kỹ năng sắp xếp hàng hóa khoa học và hiệu quả

- Có kỹ năng báo cáo rõ ràng, chính xác

- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường nhà kho

- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)

Mức lương gross: 8tr - 10tr đồng (Có thể thương lượng tuỳ theo khả năng làm việc)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

- Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

- Xét duyệt tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

