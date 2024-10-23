Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường Bình Minh 30, Thôn 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra, chuẩn bị nguyên liệu đóng gói theo đơn hàng
- Xem báo cáo, hướng dẫn và giám sát quy trình đóng gói theo yêu cầu từng đơn hàng - và quy chuẩn của công ty
- Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy trình
- Chuẩn bị hàng hóa cho việc giao hàng hoặc xuất kho
- Kiểm kê định kỳ và đối chiếu số liệu hàng tồn kho
- Duy trì vệ sinh, an toàn và trật tự trong khu vực kho
- Ghi chép và cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tìm kiếm và cung cấp thông tin về hàng hóa khi cần.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
- Kỹ năng sắp xếp hàng hóa khoa học và hiệu quả
- Có kỹ năng báo cáo rõ ràng, chính xác
- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường nhà kho
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross: 8tr - 10tr đồng (Có thể thương lượng tuỳ theo khả năng làm việc)
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
- Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
- Xét duyệt tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất TAU Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 12/9B Bùi Trọng Nghĩa, Tổ 9, Khu phố 3, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

