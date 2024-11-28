Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tầng 3, Toà nhà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc

Quản lý các quy trình nhân sự như: Tuyển dụng, đào tạo, và duyệt lương công ty

Duy trì hồ sơ nhân sự đầy đủ và chính xác.

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán, bao gồm thanh toán hóa đơn và quản lý ngân sách.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện và các chương trình nội bộ cho công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân sự, kế toán hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết vững về các quy trình liên quan đến nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với nhân sự

Độ tuổi: 1995-2000

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 - 12.000.000 + Thưởng

-Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ người lao động

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động.

Được tham gia sinh hoạt trong môi trường trẻ, năng động, phát triển, làm việc nhóm; tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch hàng năm do đơn vị tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

