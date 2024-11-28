Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Tầng 3, Toà nhà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý các quy trình nhân sự như: Tuyển dụng, đào tạo, và duyệt lương công ty
Duy trì hồ sơ nhân sự đầy đủ và chính xác.
Thực hiện các nhiệm vụ kế toán, bao gồm thanh toán hóa đơn và quản lý ngân sách.
Tổ chức các hoạt động, sự kiện và các chương trình nội bộ cho công ty.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân sự, kế toán hoặc các ngành liên quan.
Hiểu biết vững về các quy trình liên quan đến nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với nhân sự
Độ tuổi: 1995-2000
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9.000.000 - 12.000.000 + Thưởng
-Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ người lao động
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động.
Được tham gia sinh hoạt trong môi trường trẻ, năng động, phát triển, làm việc nhóm; tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch hàng năm do đơn vị tổ chức;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP
