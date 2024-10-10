Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp, lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sếp lịch phỏng vấn... và các công việc liên quan đến tuyển dụng nhân sự.
2. Quản lý hồ sơ và thông tin nhân sự, cập nhật cho các đơn vị liên quan khác.
3. Tính lương, chấm công, BHXH cho nhân viên
4. Một số công việc khác liên quan đến BHXH và lương của nhân viên, thuế thu nhập cá nhân.
5. Quản lý hợp đồng nhân sự, nhà cung ứng, làm việc với các đại lý liên quan để kiểm tra tính hợp lệ/ hợp pháp của hợp đồng.
6. Cập nhật các chính sách, quy định mới của bộ luật lao động để thay đổi chính sách nội bộ phù hợp.
7. Quản lý, xây dựng, cập nhật các chính sách phúc lợi, các hoạt động đoàn thể của công ty.
8. Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ HCNS.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên.
- Có tinh thần trách nhiệm.
- Ưu tiên biết tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thương lượng trực tiếp
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, BHYT & BHXH, nghỉ phép năm, lương tháng 13, thưởng Tết và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)

CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Unit B3.1, tầng 3, block B, số 210, đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

