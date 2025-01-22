Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
- Hồ Chí Minh: 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 1,000 - 2,100 USD
Chức năng:
- Tuyển dụng.
- Đào tạo.
- Đánh giá.
- Chăm sóc và phát triển nguồn nhân lực.
Công việc phải làm:
- Quản lý thực thi các quan hệ lao động.
- Tính lương và các thủ tục về tiền lương theo quy chế lương và chính sách của công ty.
- Giám sát và thực thi các công tác BHXH, BHYT, BHTN.
- Cập nhật kiện toàn qui chế lương thưởng, nội qui, sổ tay nhân sự.
- Xây dựng quy trình làm việc, bảng mô tả công việc, đánh giá kết quả, tham gia các hoạt động hoạch định và quản trị nguồn nhân lực.
Với Mức Lương 1,000 - 2,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh thông thạo.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI