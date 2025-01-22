Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,100 USD

Chức năng:

- Tuyển dụng.

- Đào tạo.

- Đánh giá.

- Chăm sóc và phát triển nguồn nhân lực.

Công việc phải làm:

- Quản lý thực thi các quan hệ lao động.

- Tính lương và các thủ tục về tiền lương theo quy chế lương và chính sách của công ty.

- Giám sát và thực thi các công tác BHXH, BHYT, BHTN.

- Cập nhật kiện toàn qui chế lương thưởng, nội qui, sổ tay nhân sự.

- Xây dựng quy trình làm việc, bảng mô tả công việc, đánh giá kết quả, tham gia các hoạt động hoạch định và quản trị nguồn nhân lực.