Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH GREAT AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Phụ trách giám sát, duy trì sạch sẽ vệ sinh Showroom.

Kiểm soát, ghi nhận thông tin Khách đến Showroom hàng ngày.

Kiểm tra việc tuân thủ quy định của Phòng Kinh doanh.

Kiểm soát vệ sinh phòng họp, chuẩn bị nước và hướng dẫn Khách hàng/ đối tác đến Showroom.

Pha nước, phục vụ Khách đến Showroom.

Quản lý quầy pha nước, luôn bổ sung đầy đủ các vật phẩm và trang thiết bị.

Hỗ trợ các công tác Hành chính của Công ty

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT.

Ngoại hình dễ nhìn.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính, Lễ tân, pha chế.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, gắn bó lâu dài.

Giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH GREAT AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Phép năm, BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu có năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREAT AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin