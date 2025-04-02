Tuyển Nhân viên hành chính TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Nhân viên hành chính

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 E Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan cho các dịch vụ của Trung tâm;
Theo dõi và quản lý: Công cụ dụng cụ của Trung tâm;
Theo dõi và cấp phát đồng phục, bảo hộ cho toàn thể nhân viên;
Tổng hợp chi phí hoạt động của Văn phòng;
Soạn thảo văn bản;
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên nghành kế toán là một lợi thế);
Soạn thảo văn bản thành thạo;
Khả năng giao tiếp tốt;
Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Hòa đồng với các nhân sự khác;
Có khả năng tổng hợp, phân tích và nắm bắt thông tin;

Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Phụ cấp: theo quy định của Trung tâm
Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, ngày lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Môi trường làm việc năng động;
Một năm đi du lịch 02 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10E Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

