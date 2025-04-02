Tuyển Nhân viên hành chính TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10 E Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan cho các dịch vụ của Trung tâm;
Theo dõi và quản lý: Công cụ dụng cụ của Trung tâm;
Theo dõi và cấp phát đồng phục, bảo hộ cho toàn thể nhân viên;
Tổng hợp chi phí hoạt động của Văn phòng;
Soạn thảo văn bản;
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên nghành kế toán là một lợi thế);
Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Phụ cấp: theo quy định của Trung tâm
Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, ngày lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Môi trường làm việc năng động;
Một năm đi du lịch 02 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM
