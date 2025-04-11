Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Tham gia công tác tổ chức thu thập, nhập dữ liệu, tổng hợp thông tin liên quan đến các nghiệp vụ hành chính - tổng hợp;
Thực hiện các công việc nhập liệu ERP và Smart A
Tham gia, hỗ trợ các công tác phục vụ hành chính, sự vụ phát sinh;
Thực hiện báo cáo định kỳ
Theo dõi chi phí và lập trích trước chi phí của Phòng, của Đài Viễn thông
Lập bảng chấm công chuyên viên và CTV hàng tháng.
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, hành chính…hoặc tương đương
Có bằng Toeic 500
Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực
Gắn bó lâu dài với công ty
Tại Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn, thưởng vào 4 dịp trong năm
Làm việc trong môi trường doanh nghiệp Top đầu Việt Nam
Các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ…theo quy định của luật BHXH và luật lao động
Các chế độ công đoàn như sinh nhật, 8/3, 20/10…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
