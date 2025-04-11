Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Tham gia công tác tổ chức thu thập, nhập dữ liệu, tổng hợp thông tin liên quan đến các nghiệp vụ hành chính - tổng hợp;

Thực hiện các công việc nhập liệu ERP và Smart A

Tham gia, hỗ trợ các công tác phục vụ hành chính, sự vụ phát sinh;

Thực hiện báo cáo định kỳ

Theo dõi chi phí và lập trích trước chi phí của Phòng, của Đài Viễn thông

Lập bảng chấm công chuyên viên và CTV hàng tháng.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, hành chính…hoặc tương đương

Có bằng Toeic 500

Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực

Gắn bó lâu dài với công ty

Tại Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn, thưởng vào 4 dịp trong năm

Làm việc trong môi trường doanh nghiệp Top đầu Việt Nam

Các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ…theo quy định của luật BHXH và luật lao động

Các chế độ công đoàn như sinh nhật, 8/3, 20/10…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh MOBIFONE SERVICE Hà Nội - Công Ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin