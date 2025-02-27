Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

• Điều phối các hoạt động hành chính của Ban Quốc tế ở khối THCS và THPT;

• Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, sắp xếp các công việc để đảm bảo kế hoạch được duy trì và đúng thời hạn;

• Tham gia xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục cho Khối và Ban Quốc tế;

• Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ giáo viên/nhân viên của Khối và các bộ phận khác;

• Phối hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên và duy trì kế hoạch, lịch trình của các cuộc họp, sự kiện và sắp xếp các cuộc họp;

• Giải thích, trao đổi và giám sát các chính sách và thủ tục liên quan đến học thuật/hành chính của trường; đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục;

• Tham gia giải quyết mối quan hệ học sinh, giáo viên, phụ huynh và Nhà trường;

• Rà soát và kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các tài liệu theo các hướng dẫn/quy định hiện hành;

• Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Giám hiệu để luôn cung cấp thông tin kịp thời và theo sát tiến độ công việc;

• Kết hợp với các bộ phận phòng ban khác;

• Xây dựng mối quan hệ bền vững nhằm hỗ trợ công tác quản lý và đưa ra các quyết định hiệu quả;

• Thực hiện công tác chấm công, quản lý ngày phép/nghỉ bù/làm thêm giờ/dạy thay và các công tác liên quan đến nhân sự của Khối;

• Thực hiện công tác order, in ấn, cấp phát sách, tài liệu, văn phòng phẩm;