Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House
- Hà Nội: Trường Liên cấp SenTia, Phố Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 400 - 600 USD
• Điều phối các hoạt động hành chính của Ban Quốc tế ở khối THCS và THPT;
• Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, sắp xếp các công việc để đảm bảo kế hoạch được duy trì và đúng thời hạn;
• Tham gia xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục cho Khối và Ban Quốc tế;
• Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ giáo viên/nhân viên của Khối và các bộ phận khác;
• Phối hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên và duy trì kế hoạch, lịch trình của các cuộc họp, sự kiện và sắp xếp các cuộc họp;
• Giải thích, trao đổi và giám sát các chính sách và thủ tục liên quan đến học thuật/hành chính của trường; đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục;
• Tham gia giải quyết mối quan hệ học sinh, giáo viên, phụ huynh và Nhà trường;
• Rà soát và kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các tài liệu theo các hướng dẫn/quy định hiện hành;
• Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Giám hiệu để luôn cung cấp thông tin kịp thời và theo sát tiến độ công việc;
• Kết hợp với các bộ phận phòng ban khác;
• Xây dựng mối quan hệ bền vững nhằm hỗ trợ công tác quản lý và đưa ra các quyết định hiệu quả;
• Thực hiện công tác chấm công, quản lý ngày phép/nghỉ bù/làm thêm giờ/dạy thay và các công tác liên quan đến nhân sự của Khối;
• Thực hiện công tác order, in ấn, cấp phát sách, tài liệu, văn phòng phẩm;
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
