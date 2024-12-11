Tuyển Nhân viên hành chính Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm thủ tục giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Đặt vé, khách sạn cho người đi công tác.

- Tổ chức các sự kiện trong nhà máy như tiệc cuối năm, du lịch, chuẩn bị phòng họp đón tiếp khách.

- Quản lý xe đưa đón công nhân viên, sắp xếp xe theo lịch công tác của các phòng ban

- Quản lý nhà ăn, giám sát chất lượng bữa ăn, trang thiết bị nhà ăn.

- Quản lý văn phòng phẩm, cấp phát cho các phòng ban, theo dõi tồn kho, tính định mức, đặt hàng.

- Quản lý vệ sinh cảnh quan toàn nhà máy.

- Quản lý đội bảo vệ nhà máy.

- Quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường, chất thải nguy hiểm, chất thải sinh hoạt.

- Quản lý PCCC, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, làm việc với cơ quan chức năng.

- Làm thủ tục thanh toán các dịch vụ hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm/khả năng chuyên môn

- Nữ, tuổi từ 25 – 40 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trinh kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

b. Kĩ năng

- Tiếng Anh tốt

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Kĩ năng lập kế hoạch công việc

c. Lưu ý:

- Học việc tại nhà máy Quang Minh 1-2 tháng sau đó sẽ chuyển lên nhà máy Vĩnh Phúc

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng hàng năm (2 lần/năm)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐCT (đóng bảo hiểm full lương)

- Có xe đưa đón, bữa ăn giữa ca miễn phí

- Tăng lương vào tháng 4 hàng năm

- Lao động nữ có 90 phút nghỉ/ tháng trong thời gian kinh nguyệt (NLĐ không nghỉ sẽ được chi trả vào tiền lương hàng tháng)

- Hưởng 12-16 ngày phép/năm

- Quà tặng các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 1/6, tết trung thu, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin