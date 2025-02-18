Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 QL1A, Tam Bình, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Công tác Hành động chính

Quản lý, cấp phát và kiểm soát Tài sản, công cụ công cụ của P.HCNS, VPP, thực hiện thanh toán các chi phí cố định và phát sinh của công ty.

Giám sát công tác vệ sinh, cảnh quan, bảo trì xây dựng nhà và cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn công ty.

Setup phòng họp, thực hiện công tác mua sắm và sắp xếp đồ cúng cho các sự kiện, lễ cúng định kỳ.

2. Công tác Kiểm soát nội bộ:

Kiểm tra, giám sát công việc phụ thủ nội quy, quy chế trong hoạt động chính, tài chính, nhân sự

Rà Kiểm soát quy trình, đề xuất cải tiến nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Lập trình biên dịch, báo cáo các trường hợp vi phạm, đề xuất xử lý phù hợp.

Hỗ trợ nội bộ kiểm tra hoạt động và công cụ kiểm tra đột ngột.

Làm việc theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ : Trình độ Cao đẳng, Đại học

- Chuyên nghành: Quản trị Văn phòng, Văn thư lưu trữ hoặc chuyên nghành khác có liên quan

- Chứng chỉ : Đọc hiểu tiếng anh cơ bản, vi tính VP

- Kinh nghiệm: 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm.

- Nhanh nhẹn và tỉ mị

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp....

- Làm việc : 8h30 đến 17h30 - Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Lương, thưởng theo hiệu quả công việc và các phúc lợi khác.

- Các hoạt động giải trí, du lịch và sự kiện hàng năm để gắn kết nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin