Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 31/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ cài đặt phần mềm, Windows trên PCs, Laptop khi có yêu cầu.
Hỗ trợ học viên, nhân viên khi gặp các vấn đề về kỹ thuật máy tính.
Giải quyết các vấn đề về PCs, Laptop, Máy in, Máy chiếu, ... của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vị trí tuyển dụng ưu tiên các bạn sinh viên.
Cẩn thận, chỉn chu, siêng năng trong công việc.
Hòa nhã, cầu tiến, tích cực, có tinh thần hợp tác.
Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gross: Từ 25.000 VND – 40.000/ giờ (Tùy vào năng lực)
Hỗ trợ chi phí giữ xe tại học viện.
Làm việc trong môi trường văn hóa Việt - Hàn.
Hỗ trợ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn Green Academy Hàn Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
