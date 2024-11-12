Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Quản lý/Vận hành lớp học

Hỗ trợ cài đặt phần mềm, Windows trên PCs, Laptop khi có yêu cầu.

Hỗ trợ học viên, nhân viên khi gặp các vấn đề về kỹ thuật máy tính.

Giải quyết các vấn đề về PCs, Laptop, Máy in, Máy chiếu, ... của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Vị trí tuyển dụng ưu tiên các bạn sinh viên.

Cẩn thận, chỉn chu, siêng năng trong công việc.

Hòa nhã, cầu tiến, tích cực, có tinh thần hợp tác.

Được Hưởng Những Gì

Lương gross: Từ 25.000 VND – 40.000/ giờ (Tùy vào năng lực)

Hỗ trợ chi phí giữ xe tại học viện.

Làm việc trong môi trường văn hóa Việt - Hàn.

Hỗ trợ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn Green Academy Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

