Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty; Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty; Lắp đặt phần cứng & phần mềm, bảo hành, bảo trì máy tính, và các thiết bị văn phòng: máy in, máy chiếu, máy chấm công, camera (đổ mực thuê ngoài); Khắc phục sử lý sự cố: mail server- client, phần mềm ứng dụng văn phòng, server, laptop; Cài đặt windows, Application,..; Được đào tạo chung về hệ thống server, mạng; Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin,...; Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về IT phần cứng; Có nền tảng về system, network; Có hiểu biết, kinh nghiệm về phần cứng máy tính, máy in, mạng nội bộ, camera; Có kinh nghiệm xử lý các lỗi của phần mềm văn phòng; Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu;

Tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-12M, trao đổi tương đương với năng lực ứng viên; Có hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng; Thanh toán 100% chi phí công tác phí khi đi công tác; Du lịch hằng năm miễn phí dành cho riêng cá nhân và cả gia đình; Được đào tạo kiến thức chuyên sâu để có nền tảng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp có định hướng rõ ràng; Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc; Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo trong công việc của ứng viên; Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn

