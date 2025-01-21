Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên , Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

* Mô tả công việc:
• Thực hiện các công tác điều động nhân sự, kiểm soát công việc thi công nội thất tại dự án, thực hiện chấm công và phân công công việc tại dự án
• Phối hợp xác định các hạng mục liên quan tới thầu phụ cần thiết theo đơn hàng, tìm kiếm và làm việc trực tiếp về hợp đồng với thầu phụ các hạng mục lắp đặt, phát sinh tại dự án
• Theo dõi công việc tại dự án để đảm bảo đơn hàng sẽ hoàn thành đúng hạn và trong ngân sách
• Lập hồ sơ thanh quyết toán dự án
• Báo cáo, tham vấn ban lãnh đạo các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
• Kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nhiệm trong lĩnh vực quản lý dự án.
• Kỹ năng: Giao tiếp thuyết phục, phân tích, quản lý con người, làm việc nhóm;
• Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính chuyên ngành, vi tính văn phòng;
• Độ tuổi: Từ 23 đến 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Lotus Building, Số 2 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

