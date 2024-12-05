Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 19 - 21 D5A Biệt thự Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tiếp nhận thông tin mã hàng theo phân công từ Trưởng bộ phận.

-Lập KH giặt chi tiết cho đơn vị giặt trước khi sản xuất và theo dõi hàng in, thêu giặt (nếu có)

-Theo dõi cân đối NPL thừa thiếu và làm việc với khách hàng

- Theo dõi tình hình sản xuất hàng tại nhà máy và giải quyết phát sinh

- Quyết toán mã hàng và làm việc với khách sau khi kết thúc sản xuất

-Làm các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bô phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành may mặc, kinh tế hoặc các ngành liên quan

-Thành thạo tin học văn phòng,....

-Ưu tiên nhưng không bắt buộc tiếng anh giao tiếp

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc hoặc thực hiện loại hình gia công xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương. Chấp nhận đào tạo ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng yêu thích ngành nghề.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thoả thuận

Được ăn bữa ăn trưa đủ chất và thực đơn phong phú.

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp máy tính và công cụ làm việc cho nhân viên mới

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hỗ trợ lương và các phần quà có giá trị 15-20tr / người / năm/ từ quỹ Fair Trade

Fair Trade

Thưởng tết âm lịch và lương tháng 13 bình quân từ 20-25 tr / người

Hỗ trợ xăng xe , nhà ở 1 triệu đồng / tháng.

Công ty có xe đưa đón dành cho tất cả nhân viên

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin