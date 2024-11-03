Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam)
- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ 2, Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp kế hoạch sản xuất
Lên lịch mua nguyên liệu về
Theo dõi tình hình sản xuất, kịp thời điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch giao hàng
Thống kê sản lượng, năng suất hàng ngày
Quản lý số liệu tồn kho
Hỗ trợ xử lý các tình huống bất thường trong quá trình sản xuất
Các công việc khác được phân công
✓ Lĩnh vực: sản xuất thùng carton, khay nhựa, tem mác, đồ chơi,...
Sắp xếp kế hoạch sản xuất
Lên lịch mua nguyên liệu về
Theo dõi tình hình sản xuất, kịp thời điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch giao hàng
Thống kê sản lượng, năng suất hàng ngày
Quản lý số liệu tồn kho
Hỗ trợ xử lý các tình huống bất thường trong quá trình sản xuất
Các công việc khác được phân công
✓ Lĩnh vực: sản xuất thùng carton, khay nhựa, tem mác, đồ chơi,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết tiếng Trung
Khả năng tiếp thu nhanh
Hòa đồng trong công việc
Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực
Ăn trưa tại công ty
Được làm việc với các công ty đa quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn, Nhật, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, Đức,…
Cơ hội trở thành cán bộ nòng cốt của công ty
Cơ hội đào tạo tại Trung Quốc 1-3 tháng có trợ cấp
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Thưởng mỗi dịp lễ, Tết, tháng 13, chuyên cần,…
Team building, áo đồng phục bốn mùa, xe đưa đón công tác,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI