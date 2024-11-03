Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ 2, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp kế hoạch sản xuất Lên lịch mua nguyên liệu về Theo dõi tình hình sản xuất, kịp thời điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch giao hàng Thống kê sản lượng, năng suất hàng ngày Quản lý số liệu tồn kho Hỗ trợ xử lý các tình huống bất thường trong quá trình sản xuất Các công việc khác được phân công ✓ Lĩnh vực: sản xuất thùng carton, khay nhựa, tem mác, đồ chơi,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết tiếng Trung Khả năng tiếp thu nhanh Hòa đồng trong công việc Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực Ăn trưa tại công ty Được làm việc với các công ty đa quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn, Nhật, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, Đức,… Cơ hội trở thành cán bộ nòng cốt của công ty Cơ hội đào tạo tại Trung Quốc 1-3 tháng có trợ cấp Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật Thưởng mỗi dịp lễ, Tết, tháng 13, chuyên cần,… Team building, áo đồng phục bốn mùa, xe đưa đón công tác,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam)

