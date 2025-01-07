Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 500 - 700 USD
• Lập kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo mục tiêu sản xuất, xuất hàng.
• Theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất để điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu sẵn có.
• Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng…
- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.
- Có bảo hiểm 24/7 cho toàn bộ CNV, Bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý.
- Văn hóa công ty tôn trọng con người, môi trường làm việc trẻ năng động, đa quốc gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Trung, Thái..
- Có chế độ đào tạo và phát triển nhân tài, đội ngũ kế nhiệm: công nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp và bản thân ( Các Khóa kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, excell, Tiếng Anh, Tiếng Nhật…) đa nền tảng: Trực tiếp, online, Tư vấn (Mentoring), Khai vấn ( Coaching).
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
