Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Nhân viên Kế hoạch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 500 - 700 USD

• Lập kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo mục tiêu sản xuất, xuất hàng.
• Theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất để điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu sẵn có.
• Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
***
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng…
- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.
- Có bảo hiểm 24/7 cho toàn bộ CNV, Bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý.
- Văn hóa công ty tôn trọng con người, môi trường làm việc trẻ năng động, đa quốc gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Trung, Thái..
- Có chế độ đào tạo và phát triển nhân tài, đội ngũ kế nhiệm: công nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp và bản thân ( Các Khóa kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, excell, Tiếng Anh, Tiếng Nhật…) đa nền tảng: Trực tiếp, online, Tư vấn (Mentoring), Khai vấn ( Coaching).

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-500-700-thang-tai-hung-yen-job297463
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 7 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 600 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ LÂM VIỆT AN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ LÂM VIỆT AN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm