Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD

• Lập kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo mục tiêu sản xuất, xuất hàng.

• Theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất để điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu sẵn có.

• Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

***

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng…

- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.

- Có bảo hiểm 24/7 cho toàn bộ CNV, Bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý.

- Văn hóa công ty tôn trọng con người, môi trường làm việc trẻ năng động, đa quốc gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Trung, Thái..

- Có chế độ đào tạo và phát triển nhân tài, đội ngũ kế nhiệm: công nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp và bản thân ( Các Khóa kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, excell, Tiếng Anh, Tiếng Nhật…) đa nền tảng: Trực tiếp, online, Tư vấn (Mentoring), Khai vấn ( Coaching).