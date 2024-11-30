Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc với bộ phận bán hàng để xác định yêu cầu của khách hàng.
- Phê duyệt nguồn nguyên vật liệu, chi phí, thiết bị sản xuất và số lượng lao động cần thiết cho dự án sản xuất.
- Dự đoán thời gian hoàn thành sản phẩm.
- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng công việc và thời hạn hoàn thành.
- Giám sát tiến độ sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công ty sản xuất
- Bắt buộc Tiếng Trung 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Đánh máy
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng ( thống kê, báo cáo,...)
- Nhanh nhẹn, trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước
Được khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được phát huy các thế mạnh bản thân
Được tăng lương theo số năm cống hiến
Được thưởng lễ, Tết đầy đủ
Được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
