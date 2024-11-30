Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc với bộ phận bán hàng để xác định yêu cầu của khách hàng.

- Phê duyệt nguồn nguyên vật liệu, chi phí, thiết bị sản xuất và số lượng lao động cần thiết cho dự án sản xuất.

- Dự đoán thời gian hoàn thành sản phẩm.

- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng công việc và thời hạn hoàn thành.

- Giám sát tiến độ sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công ty sản xuất

- Bắt buộc Tiếng Trung 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Đánh máy

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng ( thống kê, báo cáo,...)

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước

Được khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được phát huy các thế mạnh bản thân

Được tăng lương theo số năm cống hiến

Được thưởng lễ, Tết đầy đủ

Được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin