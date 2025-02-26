Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 38 tòa Discovery Complex 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh từ khối bán lẻ trong các chương trình giảm giá

- Đánh giá về tồn kho hàng hóa, nghiên cứu và nắm tình hình chính sách giá và các chương trình khuyến mãi của các đối thủ trên các kênh bán hàng, làm cơ sở đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp

- Báo cáo và đánh giá hiệu quả kinh doanh của các kênh bán lẻ, các báo cáo khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Thiết kế các chủ đề - đề xuất các chiến dịch sale của khối bán lẻ theo từng giai đoạn (tháng/quý/năm).

- Giám sát, theo dõi việc triển khai các chiến dịch - chương trình sale trong hệ thống bán lẻ để đảm bảo các CT diễn ra như kế hoạch.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Phòng ban và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học, Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành liên quản đến quản trị kinh doanh, kinh tế…

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm trong ngành bán lẻ (ưu tiên làm trong lĩnh vực mỹ phẩm). Và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Tư duy làm việc logic, khoa học, khả năng bao quát tốt và tầm nhìn chiến lược. Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

