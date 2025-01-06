Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 101B Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

* Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, biên bản thương thảo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bàn giao, thanh lý.

* Theo dõi tiến độ ký kết hợp đồng và thu hồi hợp đồng đã ký.

* Soạn thảo công văn, phối hợp các bộ phận liên quan xử lý các vướng mắc, tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

* Quản lý và theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ.

* Đảm bảo việc rà soát nhà cung cấp về chất lượng hàng hóa

* Báo cáo cho lãnh đạo Phòng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật , Kinh tế, Tài chính, Thương mại

* Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ đấu thầu

* Ngoại ngữ: đọc hiểu tiếng Anh, Trung cơ bản trong công việc

* Sử dụng thành thạo word, excel

* Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt. Cẩn thận, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương (từ 12tr – 15tr ) đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn )

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

- Hỗ trợ ăn trưa 300K/ tháng

- Gói phúc lợi thăm quan, nghỉ mát hàng năm từ 10 triệu đồng trở lên /năm

- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty,… của Công ty.

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Luật / Pháp lý, Hành chính / Thư ký

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin