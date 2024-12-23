Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- CH05, Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... để đàm phán về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.
Lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần.
Xử lý tình huống phát sinh khi đi tour với khách hàng, dịch vụ.
Quản lý Cập nhật cơ sở dữ liệu tuyến điểm các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi tác: Nữ sinh năm 1998 - 2003
Yêu cầu ứng viên thành thạo 1 trong 3 thứ tiếng dưới đây:
+ Tiếng Trung: HSK4 hoặc trình độ tương đương
+ Tiếng Anh: ielts 5.5 hoặc trình độ tương đương
+ Tiếng Nga: nói viết tốtƯu tiên ứng viên có chứng chỉ PLIDA B1
Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành: Du lịch, marketing, kinh tế
Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu đươc áp lực công việc
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng tương xứng với năng lực: lương cứng 7 triệu + hoa hồng , thu nhập up to 15 triệu
Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10, được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
