Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CH05, Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu,Hà Nội

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... để đàm phán về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.

Lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần.

Xử lý tình huống phát sinh khi đi tour với khách hàng, dịch vụ.

Quản lý Cập nhật cơ sở dữ liệu tuyến điểm các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc

Tuổi tác: Nữ sinh năm 1998 - 2003

Yêu cầu ứng viên thành thạo 1 trong 3 thứ tiếng dưới đây:

+ Tiếng Trung: HSK4 hoặc trình độ tương đương

+ Tiếng Anh: ielts 5.5 hoặc trình độ tương đương

+ Tiếng Nga: nói viết tốtƯu tiên ứng viên có chứng chỉ PLIDA B1

Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành: Du lịch, marketing, kinh tế

Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu đươc áp lực công việc

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng tương xứng với năng lực: lương cứng 7 triệu + hoa hồng , thu nhập up to 15 triệu

Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10, được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

