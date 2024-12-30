Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lightland làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 , tòa nhà H10 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

* Tập đoàn Lightland (www.lightlandgroup.vn) cần tuyển Cán bộ chuyên sâu về làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của Tổng thầu thi công bao gồm: Hồ sơ quản lý chất lượng, Bản vẽ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán dự án. Ưu tiên các ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong các mảng trên.

Công việc chính:

• Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình;

• Lập khối lượng, báo giá thi công các công trình;

• Bóc tách khối lượng dự toán, kiểm tra tính phù hợp của thiết cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;

• Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của nhà thầu các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng ( Hố sơ quản lý chất lượng KCS, tiến độ, biện pháp thi công…);

• Lập hợp đồng, quản lý khối lượng thi công, thanh quyết toán các thầu phụ dự án;

• Tham mưu cho ban TGĐ các quy trình thi công và nghiệm thu theo pháp luật quy định hiện hành;

• Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành xây dựng (ĐHXD, Giao Thông...). Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Yêu cầu bắt buộc: có chứng chỉ giám sát (hạ tầng kỹ thuật, giao thông);

- Có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng;

- Giới tính: Nam.

Yêu cầu khác:

- Sử dụng thành thào các công cụ hỗ trợ văn phòng và 1 số phần mềm chuyên môn (words, excel, Cad…);

- Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lược công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lightland Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15,000,000 – 25,000,000 vnđ tùy năng lực;

• Chế độ đãi ngộ theo đúng chính sách công ty và luật lao động;

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao;

• Ký hợp đồng dài hạn.

Thời gian làm việc:

• 08h30’-17h30’ từ thứ Hai đến thứ Sáu và 08h30’-12h00’ thứ Bảy hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lightland

