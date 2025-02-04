Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 19, tháp CEO, lô HH2 - 1, KDT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Các nhiệm vụ khác: Quản lý hồ sơ dữ liệu chuẩn phục vụ hoạt động đấu thầu của Công ty, Hỗ trợ công tác bán hàng

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý hợp đồng với Bên A (ưu tiên uv có kinh nghiệm mảng HĐ Fidic)

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lập giá chào thầu.

- Tiếng Anh: có khả năng giao tiếp tốt, soạn thảo hợp đồng, công văn bằng Tiếng Anh

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng, kinh tế giao thông vận tải...

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn

- Thưởng HQCV cuối năm, thưởng Lễ Tết

- Đánh giá năng lực 1 năm/lần hoặc đột xuất tùy thuộc năng lực nhân viên

- Đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động và chính sách Nhân sự của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.