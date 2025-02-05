Tuyển Nhân viên Kế hoạch CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bệnh viện ĐH Phenikaa, Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của bệnh viện: bình bệnh án, toa thuốc, hội chẩn nội viện, báo cáo nghiên cứu khoa học...;
- Làm việc với các phòng ban chuyên khoa;
- Tổ chức, quản lý lịch trực của toàn viện;
- Theo dõi và tổng hợp kế hoạch, báo cáo hoạt động của các khoa/phòng trong bệnh viện;
- Theo dõi văn bản pháp luật mới (thông tư, nghị định) và triển khai theo yêu cầu của BGĐ;
- Soạn thảo văn bản hành chính phục vụ nhu cầu chuyên môn (công văn đi, quyết định, kế hoạch, báo cáo ...);
- Quản lý biểu mẫu chuyên môn (chỉnh sửa, ban hành mới, và duyệt nội dung khi có nhu cầu);
- Chuẩn bị hồ sơ thẩm định/bổ sung danh mục khi có nhu cầu;
- Hỗ trợ đón tiếp các Đoàn kiểm tra của Sở, Bộ;
- Theo dõi và cập nhật phác đồ quy trình của khoa phòng; điều chỉnh hình thức và ban hành phác đồ quy trình cho bệnh viện;
- Đầu mối liên hệ với giáo vụ các trường để có kế hoạch phối hợp đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập, thực tập cho nhân viên và công tác điều trị người bệnh.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng;
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch y vụ;
- Trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc.
- Điềm tĩnh, kiên nhẫn, trung thực.
- Có khả năng chịu được áp lực.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng cơ bản (Word, Excel, Gmail, Google Drive...)
- Khả năng tổng hợp thông tin tốt.

Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực, thành tích công việc.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm phát triển các mảng công việc
Đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo đúng quy định của Pháp luật.
Tham gia các hoạt động du lịch và teambuilding gắn kết tinh thần.
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe nâng cao cho bản thân và gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

