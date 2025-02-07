Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô A44 Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Soạn thảo hợp đồng, theo dõi các hợp đồng của Công ty

Soạn thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các bên khác và đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và tránh rủi ro pháp lý.

Tiến hành đàm phán các điều khoản trong hợp đồng của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.

Hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến hợp đồng và trình ký.

Bảo quản, lưu trữ hợp đồng và theo dõi hợp đồng của doanh nghiệp và cơ sở dữliệu giá, danh sách khách hàng/nhà thầu/nhà cung cấp trong quá trình thực hiện.

Thu thập hồ sơ pháp lý.

Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng. Thực hiện đốc thúc và hoàn thành hợp đồng.

Giải quyết thắc mắc,vấn đề liên quan đến hợp đồng cho khách hàng, đối tác

Báo cáo công việc với trưởng bộ phận, cấp trên

2. Thực hiện các công việc khác khi được giao

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Luật,

- Kinh tế, Tài chính, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý hồ sơ, dữ liệu.

- Hiểu biết về công việc kinh doanh của doanh nghiệp, cập nhật liên tục về những

thay đổi điều khoản, mẫu hợp đồng, kiến thức kinh doanh, xu hướng kinh doanh

trên thị trường.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, văn phong chặt chẽ.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề: có khả năng giải quyết vấn đề khi phát sinh về các điều

khoản, khách hàng.

- Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin đứng trước đám đông.

- Kỹ năng đàm phán, thương thảo khéo léo.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, biết cách sắp xếp và xử lý công việc

- Chủ động, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9tr – 12 triệu.

- BHXH, du lịch, nghỉ lễ, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty.- Chế độ thăng tiến, chính sách đãi ngộ rõ ràng.

- Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h15, các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ

Bảy nghỉ cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình

