Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 348 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng/phụ lục hợp đồng trình lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra trước khi trình ký Ban tổng giám đốc. Làm việc với Chủ đầu tư, TVGS và các cơ quan liên quan đến khi được chấp thuận, phê duyệt;
- Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác;
- Bóc tách vật tư, nhân công, máy trên cơ sở đơn giá trúng thầu theo từng kỳ thanh toán để cung cấp số liệu cho Phòng kế toán;
- Cùng lãnh đạo Phòng tham gia giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán;
- Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng tổng hợp trình Ban Tổng Giám đốc xem xét quyết định;
- Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án/gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, thủy lợi, thủy điện, kinh tế xây dựng,...
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có khả năng đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, biết lập dự toán công trình.
- Có khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh
- Có khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc
- Hiểu biết về các văn bản pháp luật có liên quan
- Am hiểu về công tác PCCN và Vệ sinh an toàn lao động
- Tối thiểu 3 năm làm việc với vị trí tương đương.
- Đã tham gia nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công,..
- Thành thạo 1 trong các lĩnh vực: Chuẩn bị hồ sơ năng lực pháp lý, lập thuyết minh biện pháp tổ chức thi công, dự toán, dự thầu,..
- Nhạy bén, linh hoạt trong xử lý tình huống
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình công tác.
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.
- Sẵn sàng đi công tác xa, làm việc dưới áp lực cao, làm việc ngoài giờ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Theo thỏa thuận
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Các chế độ và quyền lợi khác theo nội quy, quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 58 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

