Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội
- Hà Nội:
- 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Công ty Hanoi Etoco có nhu cầu tuyển dụng 03 điều hành tour du lịch làm việc tại Hà Nội (142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) với các công việc cụ thể sau:
• Viết bài về du lịch đăng trên các nền tảng số của công ty bao gồm các fanpage, website của công ty
• Nhận các yêu cầu của khách và chủ động liên hệ với khách hàng để giới thiệu bán các tour du lịch (sale tour)
• Xây dựng các chương trình tour, báo giá tour cho khách ( sẽ được đào tạo, cầm tay chỉ việc và đi khảo sát thực tế).
• Đặt dịch vụ xe, hướng dẫn, nhà hàng
• Thời gian bắt đầu đi làm: SỚM NHẤT CÓ THỂ.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo máy tính văn phòng.
Khả năng viết tốt.
Có Facebook profile nhiều tương tác.
Hoạt ngôn, Người hướng ngoại.
Có năng khiếu bán hàng.
Ưu tiên người đã từng làm sale bất động sản, bảo hiểm.
Có khả năng làm việc theo đội nhóm.
Ưu tiên người biết sử lý hình ảnh để up tin bài lên các trang mạng xã hội.
Tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo thực tế, cầm tay chỉ việc các kiến thức tế về du lịch.
Được đi và phải đi thực tế các tour của công ty.
Nhận được sự hỗ trợ tối đa từ công ty để hoàn thành nhiệm vụ.
Cung cấp máy tính và các vật dụng văn phòng khác.
Lương theo năng lực của từng người bao gồm lương cứng và lương khoán. Lương quyết định trong quá trình tuyển dụng, nhưng đảm bảo cao hơn trung bình ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
