Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Khảo sát và làm việc với các khách hàng là các nhà máy nhiệt điện, nhà máy cán thép, nhà máy sản xuất, các công ty thương mại, doanh nghiệp trong và ngoài nước, khách hàng khối FDI-các khu công nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. ghi nhận các thông tin thực tế và yêu cầu của khách hàng, phát triển mối quan hệ hợp tác
- Tư vấn và triển khai cung cấp các sản phẩm của công ty tới khách hàng dòng sản phẩm thiết bị công nghiệp
- Xử lý các yêu cầu từ khách hàng, lên báo giá, hợp đồng, liên hệ và làm việc với các đối tác
- Quản lý đơn hàng và kế hoạch giao hàng cho khách thông qua bộ phận sale support
- Đăng bài về sản phẩm của công ty trên website của công ty và hỗ trợ tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu
- Kết hợp theo dõi công nợ khách hàng và một số công viêc cấp trên giao.
- Mở rộng, phát triển khách hàng mới
Website công ty ứng viên có thể tham khảo: https://congnghiepmoi.com/

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tốt nghiệp đại học trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

