Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 82 Nguyễn Tuân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ dự thầu cho các gói thầu mà công ty tham dự.
- Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho các gói thầu.
- Lập hồ sơ thanh toán.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng hoặc kỹ thuật xây dựng.
- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên.
- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu hoặc chứng chỉ bồi dưỡng đấu thầu. Trường hợp chưa có sẽ được công ty hỗ trợ đăng ký thi chứng chỉ.
- Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.
- Thành thạo các kỹ năng tin học chuyên ngành: Word, excel.
- Ưu tiên các ứng viên có thể bóc tách dự toán.
- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên.
- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu hoặc chứng chỉ bồi dưỡng đấu thầu. Trường hợp chưa có sẽ được công ty hỗ trợ đăng ký thi chứng chỉ.
- Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.
- Thành thạo các kỹ năng tin học chuyên ngành: Word, excel.
- Ưu tiên các ứng viên có thể bóc tách dự toán.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 10-20 triệu/tháng, thỏa thuận trức tiếp khi phỏng vấn.
- Lương trả đều hàng tháng;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ lễ, tết, thưởng lễ, tết và tháng lương 13, thưởng năng suất.
- Được đóng bảo hiểm XH, bảo hiểm Y tế và các chế độ phúc lợi của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Lương trả đều hàng tháng;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ lễ, tết, thưởng lễ, tết và tháng lương 13, thưởng năng suất.
- Được đóng bảo hiểm XH, bảo hiểm Y tế và các chế độ phúc lợi của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI