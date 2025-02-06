Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 82 Nguyễn Tuân,Hà Nội

- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ dự thầu cho các gói thầu mà công ty tham dự.

- Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho các gói thầu.

- Lập hồ sơ thanh toán.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng hoặc kỹ thuật xây dựng.

- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên.

- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu hoặc chứng chỉ bồi dưỡng đấu thầu. Trường hợp chưa có sẽ được công ty hỗ trợ đăng ký thi chứng chỉ.

- Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

- Thành thạo các kỹ năng tin học chuyên ngành: Word, excel.

- Ưu tiên các ứng viên có thể bóc tách dự toán.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10-20 triệu/tháng, thỏa thuận trức tiếp khi phỏng vấn.

- Lương trả đều hàng tháng;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ lễ, tết, thưởng lễ, tết và tháng lương 13, thưởng năng suất.

- Được đóng bảo hiểm XH, bảo hiểm Y tế và các chế độ phúc lợi của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO

