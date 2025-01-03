Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
- Hà Nội:
- 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư cầu đường, giao thông.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Autocad và các phần mềm tính toán kết cầu, thiết kế đường, cầu, dự toán,…
- Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản, lập kế hoạch,…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc chuyên môn, có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước (Bộ, Ban/Ngành,…), địa phương; các đối tác, nhà thầu và cơ quan thanh tra, kiểm toán, truyền thông.
- Nam/Nữ
-Độ tuổi:24-40
- Làm việc tạiHà Nội
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Ngành khác
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
