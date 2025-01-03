Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư cầu đường, giao thông.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Autocad và các phần mềm tính toán kết cầu, thiết kế đường, cầu, dự toán,…

- Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản, lập kế hoạch,…

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc chuyên môn, có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước (Bộ, Ban/Ngành,…), địa phương; các đối tác, nhà thầu và cơ quan thanh tra, kiểm toán, truyền thông.

- Nam/Nữ

-Độ tuổi:24-40

- Làm việc tạiHà Nội

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

