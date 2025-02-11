Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 502, Tòa nhà Hòa Bình, Khu Đô Thị Vĩnh Hoàng ( Số 431 Tam Trinh, tòa nhà có ngân hàng Viettinbank ở tầng 1), Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch các dự án sẽ triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện
Trao đổi, sắp xếp lịch làm việc với khách hàng
Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ bằng tiếng Anh liên quan đến dự án
Dịch các hồ sơ tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại
Trao đổi với JQA bên Nhật bằng tiếng Anh (email, Teams, trực tiếp)
Phối hợp với các bộ phận xử lý các yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, chu đáo, ham học hỏi
Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc
Có khả năng sắp xếp công việc khoa học, bám đuổi theo dõi công việc
Tự tin giao tiếp & kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
Chủ động, có kỹ năng làm việc độc lập & làm việc nhóm
Thành thạo Word, Excel, Powerpoint
Tiếng Anh cơ bản (Nghe, nói, đọc, viết)

Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học tập và phát triển:
Được hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn triển khai công việc bài bản theo các quy trình làm việc của JQA.
Được tham gia học tập kinh nghiệm trực tiếp tại các doanh nghiệp FDI để hỗ trợ công việc và phát triển năng lực cá nhân.
Có cơ hội phát triển & thăng tiến trong công việc.
Không bị chịu áp lực về doanh số/ Chỉ tiêu.
Chế độ làm việc và môi trường làm việc:
Chế độ làm việc và môi trường làm việc:
Làm việc giờ hành chính: 8h - 12h, 13h30 -17h - Nghỉ thứ 7 và chủ nhật & các ngày tết, ngày lễ theo quy định của luật hiện hành.
8h - 12h, 13h30 -17h -
Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức (sau 2 tháng thử việc)
Có đầy đủ các chế độ quà: 8/3, 30/4, 1/6, Tết trung thu, 2/9, 20/10, sinh nhật
Du lịch công ty hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, đề cao tính chủ động trong công việc
Thu nhập:
Mức lương: 10.000.000đ – 12.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực), được xem xét tăng lương hàng năm
Trợ cấp: Điện thoại, ăn trưa, công tác
Tháng lương 13, thưởng Tết
Thưởng quý theo yêu cầu hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 21, ngõ 97, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

