Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH YJ Steel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH YJ Steel Vina
- Hà Nội:
- Tầng 12, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
- Quản lý hoạt động bán hàng và phân phối:
-
- Vận hành và quản lý chuỗi cung ứng , làm việc với nhà cung cấp trong việc nhập xuất hàng hoá trong và ngoài nước.
- Quản lý kiêm tổng vụ văn phòng.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách phúc lợi, BHXH,..
- Thực hiện các công việc xin giấy tờ liên quan đếnngười nước ngoài như visa, giấy phép lao động, tạm trú (Không thường xuyên)
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Số năm kinh nghiệm > 5 năm
- Nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh
- Hiểu biết về luật hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu
- Nắm vững về luật Lao Động, luật Dân sự, Luật BHXH, Luật công đoàn...
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan ngành thép, công nghiệp nặng
- Ưu tiên ứng viên thông thạo tiếng Hàn quốc hoặc tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH YJ Steel Vina Thì Được Hưởng Những Gì
-
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH đóng 100%, BHTN theo quy định
- Giờ làm: 8:00~17:00 (thứ 2~thứ 6), nghỉ trưa 1 tiếng
