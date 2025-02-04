Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH YJ Steel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH YJ Steel Vina
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH YJ Steel Vina

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH YJ Steel Vina

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 12, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Quản lý hoạt động bán hàng và phân phối:
- Vận hành và quản lý chuỗi cung ứng , làm việc với nhà cung cấp trong việc nhập xuất hàng hoá trong và ngoài nước.
- Quản lý kiêm tổng vụ văn phòng.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách phúc lợi, BHXH,..
- Thực hiện các công việc xin giấy tờ liên quan đếnngười nước ngoài như visa, giấy phép lao động, tạm trú (Không thường xuyên)
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm > 5 năm
- Nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh
- Hiểu biết về luật hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu
- Nắm vững về luật Lao Động, luật Dân sự, Luật BHXH, Luật công đoàn...
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan ngành thép, công nghiệp nặng
- Ưu tiên ứng viên thông thạo tiếng Hàn quốc hoặc tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH YJ Steel Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH đóng 100%, BHTN theo quy định
- Giờ làm: 8:00~17:00 (thứ 2~thứ 6), nghỉ trưa 1 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH YJ Steel Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH YJ Steel Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12, Toà nhà LICOGI 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

