Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

- Bộ phận Kế hoạch doanh nghiệp có nhiệm vụ lập các kế hoạch kinh doanh.

triển khai các chính sách để đảm bảo cho công ty đạt mục tiêu lợi nhuận kế hoạch và tăng trưởng trong tương lai.

- Trong Bộ phận kế hoạch doanh nghiệp có 2 Phòng : kế hoạch nguyên giá & kế hoạch kinh doanh

Nội dung công việc cụ thể : Kế hoạch kinh doanh

- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh của công ty. Quản lý và phân tích Doanh thu ,chi phí sản xuất hàng tháng của công ty.

- Cùng phối hợp với các phòng ban để thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, giảm chi phí.

- Phối hợp thực hiện công việc khác liên quan đến hoạt động cải tiến của công ty và các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên.