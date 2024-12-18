Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 165 Thái Hà, Tòa nhà Sông Hồng Land, Đống Đa, HN, Quận Đống Đa

Công việc của Điều hành Outbound (Outbound Operator) thường liên quan đến việc tổ chức, điều phối các chuyến du lịch và dịch vụ ra nước ngoài hoặc các hoạt động đi xa ngoài khu vực nội địa. Dưới đây là mô tả chi tiết:

1. Lập Kế Hoạch Chương Trình Du Lịch

• Xây dựng và thiết kế các chương trình tour du lịch outbound phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Lên lịch trình chi tiết: điểm đến, thời gian, phương tiện di chuyển, khách sạn, nhà hàng và các hoạt động tham quan. • Đàm phán và làm việc với các đối tác nước ngoài như công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, và dịch vụ địa phương.

2. Quản Lý Chi Phí và Dự Toán

• Tính toán chi phí tour, lập bảng giá và đưa ra các mức giá phù hợp để đảm bảo lợi nhuận.

• Giám sát các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành tour. 3. Điều Phối và Tổ Chức Tour

• Điều phối các dịch vụ như vé máy bay, visa, bảo hiểm du lịch, đặt phòng khách sạn, hướng dẫn viên, phương tiện di chuyển,...

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng tham gia tour. 4. Làm Việc với Khách Hàng

• Tư vấn thông tin chương trình du lịch, cung cấp các thủ tục cần thiết như visa, tiêm phòng, bảo hiểm.

• Hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi. 5. Giám Sát và Báo Cáo • Theo dõi chất lượng dịch vụ của tour và phản hồi từ khách hàng. • Báo cáo kết quả hoạt động tour cho cấp trên, rút kinh nghiệm để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại các vị trí tương đương.

Kỹ Năng Cần Thiết

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Làm việc với đối tác và khách hàng.

• Kỹ năng tổ chức và quản lý: Điều phối nhiều dịch vụ cùng lúc.

• Kiến thức về văn hóa, du lịch quốc tế và các quy định xuất nhập cảnh.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 12tr/tháng + % Hoa hồng theo quy định công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định

Hưởng đầy đủ các chế độ, lương thưởng, Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.

Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của công ty.

Tham gia các sự kiện/ các hoạt động chung của công ty (happy month, sinh nhật, year end party,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Á Đông

