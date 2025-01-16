Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
• 영업계획에 기반한 생산계획 수립
Lập kế hoạch sản xuất dựa trên kế hoạch kinh doanh
• MRP실행 및 생산계획과 동기화된 작업지시 관리
Thực hiện MRP và quản lý, chỉ thị công việc đồng nhất với kế hoạch sản xuất
• 전반적인 물류일정 관리
Quản lý tổng thể kế hoạch lưu thông hàng hóa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 산업공학/ 경영 전공 학과
Chuyên ngành kinh doanh/Kỹ thuật công nghiệp (Tốt nghiệp cao đẳng, đại học)
- 영어 또는 한국어 가능자
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là một lợi thế
- 3년 이상 (제조업 근무 우대)
3 năm trở lên (Ưu tiên làm việc ở công ty sản xuất)
- 판매 및 고객 한테 대응 경험
Có kinh nghiệm về bán hàng và đối ứng với khách hàng
- SAP ERP 사용가능 우대
