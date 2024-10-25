Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp 2, Phong Khê, TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhập - xuất - tồn kho
Kiểm soát chứng từ và báo cáo
Kiểm kê và điều chỉnh số liệu
Quản lý hàng tồn kho
Phối hợp với các bộ phận liên quan
Công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc quản trị kinh doanh.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kho hoặc quản lý kho.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
- Kỹ năng phân tích số liệu, tính toán và quản lý tồn kho.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm Đi du lịch có cơ hội thăng tiến Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thưởng cuối năm
Đi du lịch
có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp 2 Phong Khê , Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

