Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm công nghiệp 2, Phong Khê, TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhập - xuất - tồn kho

Kiểm soát chứng từ và báo cáo

Kiểm kê và điều chỉnh số liệu

Quản lý hàng tồn kho

Phối hợp với các bộ phận liên quan

Công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc quản trị kinh doanh.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kho hoặc quản lý kho.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

- Kỹ năng phân tích số liệu, tính toán và quản lý tồn kho.

- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm Đi du lịch có cơ hội thăng tiến Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

