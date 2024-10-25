Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp 2, Phong Khê, TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhập - xuất - tồn kho
Kiểm soát chứng từ và báo cáo
Kiểm kê và điều chỉnh số liệu
Quản lý hàng tồn kho
Phối hợp với các bộ phận liên quan
Công việc khác do cấp trên giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc quản trị kinh doanh.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kho hoặc quản lý kho.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
- Kỹ năng phân tích số liệu, tính toán và quản lý tồn kho.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và chi tiết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm Đi du lịch có cơ hội thăng tiến Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thưởng cuối năm
Đi du lịch
có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI