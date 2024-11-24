Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tiếp nhận xử lý & hạch toán các chứng từ thanh toán từ các cơ sở phụ trách.
Nhận đề nghị tạm ứng, hóa đơn và các chứng từ liên quan từ cơ sở.
Kiểm tra việc ký duyệt và sự đầy đủ của chứng từ, hướng dẫn và yêu cầu bổ sung chứng từ còn sai và thiếu sót.
Kiểm tra, đối chiếu ngân sách các khoản chi của cơ sở.
Kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp về sự hợp lý của chứng từ thanh toán.
Kiểm tra, đối chiếu giá cả thanh toán hợp lý.
Nhập phần mềm ngân sách, lập đề nghị thanh toán và trình ký duyệt.
Hạch toán chi phí vào phần mềm kế toán.
Trình kế toán trưởng ký duyệt khi đã kiểm tra chứng từ, đề xuất phương án giải quyết các trường hợp phát sinh. Và trình FC, CEO duyệt chi sau khi Kế toán trưởng đã ký duyệt.
Chuyển các phiếu chi, ủy nhiệm chi đã được duyệt chi cho Thủ quỹ chi tiền cho cơ sở hoặc chuyển ngân hàng thanh toán.
Giám sát quá trình vận hành của quy trình chi và phối hợp với thủ quỹ thanh toán kịp thời hiệu quả.
Cuối tháng rà soát, kiểm tra lại chi phí của cơ sở phụ trách: đúng kỳ, đúng tài khoản, đúng hạng mục chi phí, và đúng cơ sở.
Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp hoặc kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, xứng đáng với năng lực
Môi trường năng động, quy trình rõ ràng, cụ thể, cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ tối đa cho công việc
Học bổng VUS cho bản thân & người thân
Thử việc hưởng 100% lương chính thức
Công ty chi trả 100% BH, Thuế TNCN (thay vì NLĐ chịu 10,5% như thông thường)
Team building, company trip hàng năm
Quà tặng Lễ, Tết,...
Thưởng tháng 13, thưởng KPI, đánh giá xét tăng lương hàng năm
Nhiều phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

