Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Nhập liệu, theo dõi và báo cáo sổ quỹ, ngân hàng

Kiểm tra đối chiếu công nợ, kiểm kê hàng hóa nhập kho so với thống kê của thủ kho

Theo dõi công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả

Xuất hóa đơn GTGT

Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

Kiểm kê kho hàng quý hoặc 6 tháng, giải quyết các vấn đề chênh lệch kho

Nhập liệu và làm báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng quý và BCTC, QT TTNCN cuối năm

Làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng cho BGĐ

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính.

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm Kế toán.

Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật.

Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế

Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề

Cẩn trọng, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được chăm sóc sức khỏe: Gói Bảo hiểm sức khỏe PTI

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm

Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

