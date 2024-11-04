Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt
- Đà Nẵng:
- 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập liệu, theo dõi và báo cáo sổ quỹ, ngân hàng
Kiểm tra đối chiếu công nợ, kiểm kê hàng hóa nhập kho so với thống kê của thủ kho
Theo dõi công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn GTGT
Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.
Kiểm kê kho hàng quý hoặc 6 tháng, giải quyết các vấn đề chênh lệch kho
Nhập liệu và làm báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng quý và BCTC, QT TTNCN cuối năm
Làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng cho BGĐ
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm Kế toán.
Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật.
Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế
Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề
Cẩn trọng, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
