Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập liệu, theo dõi và báo cáo sổ quỹ, ngân hàng
Kiểm tra đối chiếu công nợ, kiểm kê hàng hóa nhập kho so với thống kê của thủ kho
Theo dõi công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn GTGT
Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.
Kiểm kê kho hàng quý hoặc 6 tháng, giải quyết các vấn đề chênh lệch kho
Nhập liệu và làm báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng quý và BCTC, QT TTNCN cuối năm
Làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng cho BGĐ
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm Kế toán.
Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật.
Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế
Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề
Cẩn trọng, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được chăm sóc sức khỏe: Gói Bảo hiểm sức khỏe PTI
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

