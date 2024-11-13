Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT4

- 02 KDT Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Theo dõi và sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng chủng loại, hàng hóa.
Kiểm tra và hỗ trợ nhận hàng hóa nhập/xuất vào kho.
Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa theo đơn hàng.
Giao hàng cho khách hàng (Giao trực tiếp, giao qua nhà xe, chành xe...) đảm bảo chất lượng hàng hoá không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, được giao cho khách đúng thời gian, địa điểm.
Cập nhật tiến độ giao hàng, các sự cố phát sinh trong quá trình giao hàng, nhanh chóng báo cáo cho quản lý và các bộ phận liên quan để xử lý.
Thực hiện các công việc được giám sát kho phân công

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 23 – 40 tuổi.
Có bằng B2
Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng làm công việc giao hàng hoặc logictic
Nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, thật thà, trung thực
Khả năng tính toán, cập nhật dữ liệu chính xác
Thông thạo đường đi tại khu vực Hà Nội, hoặc có mối quan hệ với các nhà xe, chành xe.
Địa điểm làm việc: CTT4-02 KDT Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9,000,000 – 10,000,000 VND
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đ/ tháng
Phụ cấp xăng xe: 500.000 đ/tháng
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động
Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn CTT4 - 02 - KDT Kiến Hưng Luxury Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

