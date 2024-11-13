Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
- Hà Nội: CTT4
- 02 KDT Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Theo dõi và sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng chủng loại, hàng hóa.
Kiểm tra và hỗ trợ nhận hàng hóa nhập/xuất vào kho.
Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa theo đơn hàng.
Giao hàng cho khách hàng (Giao trực tiếp, giao qua nhà xe, chành xe...) đảm bảo chất lượng hàng hoá không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, được giao cho khách đúng thời gian, địa điểm.
Cập nhật tiến độ giao hàng, các sự cố phát sinh trong quá trình giao hàng, nhanh chóng báo cáo cho quản lý và các bộ phận liên quan để xử lý.
Thực hiện các công việc được giám sát kho phân công
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng B2
Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng làm công việc giao hàng hoặc logictic
Nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, thật thà, trung thực
Khả năng tính toán, cập nhật dữ liệu chính xác
Thông thạo đường đi tại khu vực Hà Nội, hoặc có mối quan hệ với các nhà xe, chành xe.
Địa điểm làm việc: CTT4-02 KDT Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đ/ tháng
Phụ cấp xăng xe: 500.000 đ/tháng
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động
Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI