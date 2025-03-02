Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Kiểm đếm, kiểm nhận hàng hóa.



- Kiểm tra ngoại quan hàng hóa, kiểm tra chênh lệch mã hàng, tên sản phẩm, màu sắc, size sản phẩm thực tế bên trong và bên ngoài hộp hoặc bao bì.



- Quản lý sắp xếp hàng hóa trong kho theo gọn gàng, ngăn nắp theo khu vực, theo nhãn, theo chủng loại.



- Tiếp nhận chứng từ soạn hàng được phân công từ quản lý trực tiếp, tiến hành soạn hàng, đóng gói, đưa hàng hóa đã soạn và đóng gói ra khu vực chờ xuất theo từng cửa hàng xuất giao.



- Kiểm kê theo lịch và được thông tin từ cấp quản lý sắp xếp hàng hóa theo khu vực, vị trí dưới sự phân công của quản lý trực tiếp và trưởng kho.



- Thực hiện 5S, tuân thủ các quy định về công tác PCCC.



- Thực hiện các sắp xếp công việc, phân bổ từ quản lý trực tiếp và trưởng kho.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về vận hành kho hoặc nhân viên kho tại các cửa hàng.



- Nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, tập trung, có trách nhiệm với công việc.



- Có kinh nghiệm về các sản phẩm thời trang cao cấp là một lợi thế.



- Kỹ năng tin học văn phòng khá, đặc biệt là Excel.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8,000,000vnđ



- Thưởng lương tháng 13, Thưởng KPI theo tình hình kinh doanh của công ty



- Thưởng các lễ tết



- Xét tăng lương hàng năm



- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.. đầy đủ



- Được chăm sóc sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

