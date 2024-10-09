Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 69 Quang Trung, Hải Châu
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Tham gia kiểm thử các dự án outsource với khách hàng Nhật Bản, chủ yếu sử dụng Manual testing
Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.
Thông tin cụ thể về dự án sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT Tối thiểu 3 đến 4 năm kinh nghiệm test web và app Có kinh nghiệm viết test case. Có khả năng đọc spec và phân tích spec & thao tác với DB . Có kinh nghiệm tham gia các dự án outsource phần mềm với đối tác nước ngoài (ưu tiên nếu có kinh nghiệm làm với Nhật) Ưu tiên nếu tiếng Anh tốt và biết tiếng Nhật Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng & Trợ Cấp
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm) Thưởng kết thúc dự án. Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn) Thưởng thành tích xuất sắc Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT) Phụ cấp đào tạo.
Các hoạt động đào tạo, phát triển
Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh. Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Bảo Hiểm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
