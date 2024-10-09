Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 18 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 18 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 69 Quang Trung, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Tham gia kiểm thử các dự án outsource với khách hàng Nhật Bản, chủ yếu sử dụng Manual testing Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. Thông tin cụ thể về dự án sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Tham gia kiểm thử các dự án outsource với khách hàng Nhật Bản, chủ yếu sử dụng Manual testing
Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.
Thông tin cụ thể về dự án sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT Tối thiểu 3 đến 4 năm kinh nghiệm test web và app Có kinh nghiệm viết test case. Có khả năng đọc spec và phân tích spec & thao tác với DB . Có kinh nghiệm tham gia các dự án outsource phần mềm với đối tác nước ngoài (ưu tiên nếu có kinh nghiệm làm với Nhật) Ưu tiên nếu tiếng Anh tốt và biết tiếng Nhật Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
Tối thiểu 3 đến 4 năm kinh nghiệm test web và app
Có kinh nghiệm viết test case.
Có khả năng đọc spec và phân tích spec & thao tác với DB .
Có kinh nghiệm tham gia các dự án outsource phần mềm với đối tác nước ngoài (ưu tiên nếu có kinh nghiệm làm với Nhật)
Ưu tiên nếu tiếng Anh tốt và biết tiếng Nhật
Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng & Trợ Cấp
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm) Thưởng kết thúc dự án. Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn) Thưởng thành tích xuất sắc Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT) Phụ cấp đào tạo.
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm)
Thưởng kết thúc dự án.
Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn)
Thưởng thành tích xuất sắc
Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên
Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M)
Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc
Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)
Phụ cấp đào tạo.
Các hoạt động đào tạo, phát triển
Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh. Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh.
Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Bảo Hiểm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kiem-thu-phan-mem-thu-nhap-toi-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job207961
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Beetechsoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu Beetechsoft
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH DXPLUS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH DXPLUS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DITECH MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DITECH MEDIA
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 17 Triệu Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY
Tới 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Nal Solutions làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Nal Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager FPT IS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu FPT IS
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng Công ty Cổ phần Art Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Pentalog Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Pentalog Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI - KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ SPA LAMORI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 35 - 45 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI - KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ SPA LAMORI
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiên Kim Home làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Thiên Kim Home
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Express Thành Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Express Thành Đạt
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DAIJIN VINA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DAIJIN VINA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1 USD CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Corize làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Corize
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank làm việc tại Ninh Bình thu nhập 18 - 40 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm